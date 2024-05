النزاهة: عقارات الشطرة وسوق الشيوخ الأدنى بنسبة تعاطي الرشوة في العراق

2024-05-09 22:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، نتائج استبانة قياس مُدركات الرشوة في محافظات العراق، فيما دعت إلى اختصار الحلقات الزائدة من الإجراءات عند مُراجعة دوائر التسجيل العقاريّ. وذكرت النزاهة في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “نسبة تعاطي الرشوة في المُحافظات، فقد تمَّت زيارة (٤٠) دائرةً، وحلَّت دائرة...

