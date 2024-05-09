المندلاوي يدعو إلى دعم ورعاية الموهوبين والمتفوقين وتطوير قدراتهم الذهنية

2024-05-09 23:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، إلى دعم ورعاية الموهوبين والمتفوقين وتطوير قدراتهم الذهنية .وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، استقبل بمكتبه اليوم الخميس، اعضاء مركز تنمية الابداع في العراق، والطلبة الحاصلين على المراكز الاولى في بطولة الحساب الذهني التي اقيمت في الهند".وبارك المندلاوي، بحسب البيان، "لمركز ابداع والطلبة الاوائل الانجاز الكبير الذي حققوه في البطولة الدولية للحساب الذهني في الهند، ورفعهم اسم العراق عاليًا في المحافل العلمية،" داعيًا إلى "دعم ورعاية الموهوبين، وتكثيف برامج الابداع والتدريب لتطوير القدرات الذهنية للأطفال، فضلًا عن إيلاء اهتمام اكبر بالطلبة الموجودين في مدارس المتميزين والموهوبين والمتفوقين".