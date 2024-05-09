اصدار قرابة 13 الف بطاقة موحدة مجانا للمشمولين بالحماية الاجتماعية

2024-05-09 23:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف مسؤول حملة (العراق هويتي)، العقيد سيف عبد الكريم، اليوم الخميس، عن الاحصائية الاسبوعية للبطاقات الوطنية الموحدة المنجزة مجانا للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.وقال عبد الكريم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد البطاقات المكتملة بلغت (٥٧٤٨) بطاقة، مجدداً دعوته "للمشمولين بضرورة مراجعة اقسام الحماية الاجتماعية في محافظاتهم لجلب الاستمارة الالكترونية المختومة مصحوبة بالمستمسكات عند مراجعة دوائر الاحوال لاصدار البطاقات الوطنية الموحدة مجانا".وأضاف أن "حملة (العراق هويتي) قد انجزت قرابة (١٣) الف بطاقة في دوائر الاحوال ببغداد والمحافظات، والحملة تأتي بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء واشراف فريق التواصل الالكتروني الحكومي وتجري بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعمل".