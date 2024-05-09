2024-05-09 23:54:08 - المصدر: منصة إيشان

نوهت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس (9 ايار 2024)، الى قطع تام للطريق من المشتل الى الفضيلية شرق بغداد لاغراض الصيانة. وقالت المديرية في بيان ورد لـ “إيشان”، إنه “نظراً لاعمال البناء والاعمال، فقد تمت المباشرة بالقطع التام من منطقة المشتل باتجاه الفضيلية، واستخدام الطريق البديل بأتجاه شارع المدارس ومن ثم العودة إلى منطقة […]

ظهرت المقالة المرور: قطع تام للطريق من المشتل إلى الفضيلية شرقي بغداد أولاً على Eishan.