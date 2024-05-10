مجلس النواب يقرر تمديد فصله التشريعي الأول 30 يوماً
2024-05-10 00:12:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
قررت رئاسة البرلمان، اليوم الخميس، تمديد الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب 30 يوماً.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استنادا للمادة 58 من الدستور قررت رئاسة مجلس النواب، تمديد الفصل التشريعي الأول، للسنة التشريعية الثالثة، في الدورة الانتخابية الخامسة،
لمدة ثلاثين يوماً".
قررت رئاسة البرلمان، اليوم الخميس، تمديد الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب 30 يوماً.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استنادا للمادة 58 من الدستور قررت رئاسة مجلس النواب، تمديد الفصل التشريعي الأول، للسنة التشريعية الثالثة، في الدورة الانتخابية الخامسة،
لمدة ثلاثين يوماً".