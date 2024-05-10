2024-05-10 00:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعقررت رئاسة البرلمان، اليوم الخميس، تمديد الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب 30 يوماً.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استنادا للمادة 58 من الدستور ‎قررت رئاسة مجلس النواب، ‎تمديد الفصل التشريعي الأول، للسنة التشريعية الثالثة، في الدورة الانتخابية الخامسة،‎لمدة ثلاثين يوماً".