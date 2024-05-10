عبد الله يؤكد دعم البرلمان للطاقات والأبداعات والمهارات

2024-05-10 01:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، اليوم الخميس، دعم البرلمان للطاقات والأبداعات والمهارات لاسيما الابطال الصغار الفائزين ببطولة العالم للحساب الذهني السريع.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بإعتزاز كبير وبمشاعر يملأها الفرح والسرور، كرم نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله أحمد، فريق أبطال العراق الصغار لعدد من المحافظات الفائزين ببطولة العالم للحساب الذهني السريع التي أقيمت في الهند، بمشاركة 24 دولة من مختلف أنحاء العالم، وجرى إستقبال الأبطال في مكتبه الرسمي ببغداد اليوم الخميس 2024/5/9 مع كادر منظمة مركز (تنمية الإبداع في العراق)، وأستمع سيادته إلى حديث الضيوف الذين أعربوا عن سعادتهم وإمتنانهم لهذا التكريم، وقدموا الشكر والثناء له".وأكد عبد الله، بحسب البيان، "على إستمرار دعمه المتواصل للطاقات والأبداعات والمهارات، لان هؤلاء الصغار يمتلكون مواهب متميزة في بطولات الذكاء والرياضيات والحساب الذهني ويجب تشجيعهم بكل الوسائل