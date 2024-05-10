الزوراء يكرم نفط ميسان بثلاثية

2024-05-10 01:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الزوراء من تحقيق الفوز على فريق نادي نفط ميسان بنتيجة 3-1 في اخر مواجهات الجولة 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل الزوراء اولاً عن طريق حسن عبد الكريم في الدقيقة 33، وعدّل نفط ميسان النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح علاء الدين الدالي عند الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني اضاف الزوراء هدفه الثاني من تسديدة قوية لحسن عبد الكريم من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 75، قبل أن يعزز لاعب الزوراء لؤي العاني هدفاً ثالثاً من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

شهد اللقاء طرد حارس مرمى نفط ميسان في الدقيقة 50 لتجاوزه على جمهور الزوراء بشكل غير لائق وخارج عن الروح الرياضية، ليكمل نفط ميسان المباراة بعشرة لاعبين، كما شهدت بطاقة حمراء اخرى للمدرب المساعد لنادي الزوراء حسين عبد الواحد في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من سالم عامر حكم ساحة ، وحيدر عبد الحسين مساعد اول ، وبريار قادر مساعد ثانٍ ، وعصام فاضل حكم رابع ، ومحمد سلمان حكم "فار".