الذهب يستعيد بريقه ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ شهر

2024-05-10 07:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حققت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات، اليوم الجمعة المبكرة، متجهة نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل، بعد بيانات اقتصادية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0212 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2350.87 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في وقت سابق. وزادت الأسعار بنحو 2.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2356.90 دولارا.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ويرجح المتعاملون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.38 دولارا للأونصة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل أيضا.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 983.78 دولارا وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 971.50 دولارا. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.