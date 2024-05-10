لليوم الثالث تواليا .. ارتفاع أسعار النفط

2024-05-10 07:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، ولليوم الثالث على التوالي، لتتوقف سلسلة من الخسائر هبطت في الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر ونصف، ويأتي التحسن في الأسعار تزامناً مع انخفاض مخزونات النفط الأميركية مع زيادة استهلاك المصافي والواردات الصينية جنبا إلى جنب وتعثر مفاوضات التوصل إلى هدنة في غزة.

وتزايدت المحفزات في الجلسات الأخيرة وذلك بفضل مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني و مؤشرات على تعافي الطلب في أكبر اقتصادين في العالم، جنبا إلى جنب وعدم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الرامية لوقف القتال في قطاع غزة وهو ما دعم في الأسعار صعودا إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية أبريل الماضي.

وارتفعت أسعار النفط الأمريكي الخام غرب تكساس الوسيط لتصعد العقود الآجلة بزيادة 0.6 سنتا إلى 79.82 دولارا.

وارتفع خام برنت القياسي لتتجاوز العقود الآجلة لتصل إلى 84.4 دولار بزيادة 0.55 سنتا للبرميل للعقود الآجلة تسليم يوليو.

وتعد المستويات الحالية للنفط هي الأعلى التي يسجلها الخامان عند التسوية منذ نهاية نيسان/ أبريل بعد سلسلة من التراجعات.