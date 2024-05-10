2024-05-10 08:48:02 - المصدر: واع

متابعة-واععلق أسطورة التدريب الإيطالي فابيو كابيلو على الخسارة التي تعرض لها بايرن ميونخ أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وكان البايرن بطريقه للفوز لولا خوسيلو مهاجم الميرينجي الذي نجح في تسجيل هدفين بالوقت القاتل من اللقاء، ليمنح ريال مدريد انتصارا ذهبيا ويقوده إلى نهائي البطولة.وقال كابيلو، خلال تصريحات لقناة "سكاي سبورت إيطاليا": "لقد استخدم توخيل كل التبديلات بشكل سيء، لذلك لم يتمكن من إجراء تبديل خامس".وأضاف: "كان هناك لاعبون يعانون من تقلصات عضلية مثل بافلوفيتش. توخيل ارتكب خطأ استراتيجيا، وشخص مثله لا يمكن له أن يرتكب مثل هذه الأخطاء الفادحة".في المقابل، أشاد كابيلو بخبرة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، منوها أن أعظم نقاط قوته تكمن في قدرته على إبقاء الأمور بسيطة تماما.وعن كارليتو، قال كابيلو: "أنشيلوتي أجرى التبديلات بشكل صحيح، وكان يعلم أن ريال مدريد قادر على قلب الأمور في الربع ساعة الأخيرة".وأتم المدرب السابق للفريق الملكي: "هذا ما قاله (أنشيلوتي) قبل المباراة، فهو يضع اللاعبين في وضع يسمح لهم بتقديم أفضل ما لديهم، والشعور بالحرية والتعبير عن أنفسهم بأقصى إمكاناتهم".المصدر: كورة