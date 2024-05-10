2024-05-10 08:54:02 - المصدر: واع

بغداد -واع

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، أن روسيا سحبت 32 طفلاً من رعاياها من مخيم الهول.

وقال الأعرجي في تغريده له على حسابه بمنصة "أكس"، تابعتها وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ60 دولة وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب لرعاياها ومنها روسيا التي سحبت مؤخراً (32) طفلاً (12 فتاة و20 فتى) تتراوح أعمارهم من (5 - 17 سنة)".

وأضاف: "نشكر موقف الحكومة الروسية ونطالب الدول بسحب رعاياها تمهيداً لغلق المخيم".