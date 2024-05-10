لجنة نيابية تنصح الحكومة بردع المتجاوزين: العشوائيات أحد أسباب فقدان الكهرباء

2024-05-10 09:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

نصحت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الجمعة، الحكومة باصدار قرارات رادعة لمنع التجاوز على الأملاك العامة وتطبيقها من اجل حماية الممتلكات العامة، مؤكداً ان العشوائيات هي أحد أسباب فقدان الكهرباء. وقال عضو اللجنة باقر الساعدي في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إن حملة ازالة التجاوزات مهمة للغاية لمنع استغلال الاراضي العامة بشكل عشوائي واستغلال الخدمات دون حقوق قانونية”. واضاف الساعدي، ان “أحد اسباب فقدان المياه والكهرباء والخدمات هي العشوائيات والتجاوزات التي تصل نسبة تجاوزها على الكهرباء بنحو 35 من اجمالي الكهرباء المنتجة. واوضح انه خلال الفترات القادمة ستكون هناك حملات مستمرة من قبل امانة بغداد والجهات المعنية من اجل ازالة التجاوزات والمخالفات في الشوارع والتشوهات البصرية .