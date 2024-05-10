رهانات الفيدرالي الامريكي ترفع أسعار المعدن الاصفر

2024-05-10 09:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حققت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الجمعة (10 آيار 2024) المبكرة، متجهة نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل/ نيسان، بعد بيانات اقتصادية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) سيخفض أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0212 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2350.87 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في وقت سابق. وزادت الأسعار بنحو 2.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الامريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2356.90 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الامريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "استعاد الذهب سحره هذا الأسبوع بفضل بعض البيانات الامريكية الكلية الضعيفة. وكانت أرقام طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى أسوأ من المتوقع، والتي تأتي في أعقاب أرقام الوظائف غير الزراعية الأضعف يوم الجمعة الماضي".



