العتبة العسكرية: مجموعة من سرايا السلام اقتحمت بالقوة العتبة لإدخال 20 صورة

2024-05-10 10:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت العتبة العسكرية في مدينة سامراء، يوم الجمعة، بأن جماعة من عناصر "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري اقتحمت بالقوة غير المسلحة العتبة لإدخال 20 صورة بذكرى اغتيال مرجعهم آية الله محمد محمد صادق الصدر.

وقالت العتبة في بيان، إن "مجموعة من السرايا اندفعت لإدخال نحو 20 صورة ولافتة بمناسبة ذكرى استشهاد المرجع الصدر، وحينما منعهم منتسبو العتبة من ذلك، دخلت جماعة من السرايا بالقوة ومن دون أسلحة إلى داخل العتبة بتصرف لا يعبر عن أي احترام للعتبة والعاملين لخدمة الزائرين فيها".

واضاف البيان أنه "لم يكتفِ عناصر السرايا بفعلتهم هذه بل احتجزوا سيارات العتبة، ومنعوا المنتسبين من مزاولة أعمالهم كمضايقة منهم لنا رغم كل ما قدمناه لهم من إحسان على مدار سنوات".

ودعا البيان المرجعية العليا للشيعة في النجف إلى "التدخل ووضع حد لهذه التصرفات غير المنطقية وغير المبررة".

ووفقا لمعلومات انتشرت مساء أمس فإن إدارة العتبة العسكرية بسامراء رفضت وضع صور لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بداخلها، ليقوم مسلحون من السرايا باقتحام الصحن العسكري ويضعون الصور بالقوة وينتشرون بجميع مداخل ومخارج الصحن.