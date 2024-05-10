2024-05-10 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد مدير مديرية حماية السفارات والدبلوماسيين، اللواء بلاسم محمد حسن، اليوم الجمعة (10 آيار 2024)، اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية السفارات داخل العراق ومنع التجاوز عليها.

وقال حسن في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "السفارات الموجودة داخل البلاد تعرضت في السابق لسلسلة من الاعتداءات واعمال التخريب لكن اليوم، تم اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير كامل الحماية للبعثات الدبلوماسية".

وأشار الى ان "هناك تنسيقاً عالياً مع جميع القطعات الأمنية وقوات حفظ القانون لصد اي محاولة ترمي التجاوز على السفارات الموجود في العراق".

واكد حسن، انه "لا توجد اي خروقات ضد السفارات والبعثات الدبلوماسية هذه الفترة او خلال المدة القليلة الماضية".

وتابع ان "المديرية تتلقى دعما كبيرا من قبل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، لتكون الواجهة الرئيسية امام العالم كونها المسؤولة عن امن السفارات والهيئات".

وشهد العراق في مناسبات عديدة هجمات طالت عددا من السفارات داخل العاصمة بغداد كانت اخرها مهاجمة عدد من المتظاهرين للسفارة السويدية واحراقها في العشرين من تموز العام الماضي على خلفية قيام المتطرف سلوان موميكا بإحراق نسخ من المصحف الشريف في السويد، كما سبقها محاولة اقتحام السفارة الامريكية من قبل متظاهرين على خلفية استهداف طائرة مسيرة لنائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ناهيك عن مناسبات عديدة تعرضت فيها السفارة الامريكية في بغداد او قنصليتها في أربيل الى استهداف متكرر بقذائف الهاون او صواريخ الكاتيوشا.