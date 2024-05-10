ارتفاع أسعار النفط بفضل بيانات صينية قوية

2024-05-10 10:12:02 - المصدر: واع

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مواصلة اتجاهها الصعودي وذلك بفضل مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني ومع عدم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الرامية لوقف القتال في قطاع غزة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو ما يعادل 0.4%، إلى 84.24 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا، أو 0.5%، إلى 79.64 دولاراً.

وفي الجلسة السابقة، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع بفضل بيانات أظهرت زيادة واردات النفط الخام في الصين في نيسان، ومع اعتبار المستثمرين تباطؤ سوق العمل الأميركية مؤشرا على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

المصدر: العربية