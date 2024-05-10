صدمة " آيندهوفن" تربك حسابات برشلونة

2024-05-10 10:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تلقى فريق برشلونة الاسباني، صدمة هولندية، خلال الساعات الماضية، اربكت حساباته في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لخبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، فإن آيندهوفن الهولندي تراجع عن فكرة تفعيل خيار شراء اللاعب الأمريكي سيرجينو دست، المعار من البارسا.

وقال رومانو عبر حسابه على موقع "إكس" اليوم الجمعة (10 آيار 2024)، ان "آيندهوفن سعيد بما قدمه دست، لكنه لن يستمر مع الفريق بسبب إصابته في الرباط الصليبي الأمامي، وسيعود إلى ناديه برشلونة في يونيو/حزيران للتعافي".

وتمثل إصابة اللاعب الأمريكي، صدمة قوية للفريق الكتالوني الذي كان يطمح لبيع دست في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة وأنه خارج حسابات المدير الفني تشافي.

وشارك سيرجينو دست في 25 مباراة بالدوري الهولندي هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع 6 آخرين.

وخرج برشلونة بموسم صفري تحت قيادة المدرب تشافي، حيث لم يعرف طريق التتويج في الليجا ودوري أبطال أوروبا والسوبر المحلي وكأس ملك إسبانيا.

المصدر: كوورة