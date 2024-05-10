التجارة تعتزم تسلم نحو 7 ملايين طن من محصول القمح هذا الموسم

2024-05-10 10:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مدير عام شركة تجارة الحبوب حيدر الكرعاوي، يوم الجمعة، أن وزارة التجارة تعتزم تسويق حوالي 7 ملايين طن من محصول القمح من المزارعين المحليين خلال الموسم الحالي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع رئيس الحكومة المحلية وكالة في كركوك راكان سعيد الجبوري، ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي اللامي، حيث تم خلاله الإعلان عن انطلاق الموسم التسويقي لمحصول القمح في المحافظة. وقال الكرعاوي خلال المؤتمر ،نحن دخلنا هذا الموسم ولدينا مليون، و800 ألف طن من العام الماضي، مردفا بالقول إن، هناك اكتفاءً ذاتياً من العام 2023 حيث لدينا خزين لـ 4 اشهر من محصول القمح. وأضاف نحن نعتزم تسلم من 6 7 ملايين طن من القمح خلال هذا الموسم حسب تقديرات وزارة الزراعة المتخصصة بهذا الموضوع. وعبر الكرعاوي عن أمله بأن تحقق كركوك المرتبة الثانية في إنتاج وتسويق محصول القمح بعد محافظة نينوى.