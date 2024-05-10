2024-05-10 10:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الجمعة، مواعيد افتتاح 5 مشاريع ضمن حزمة فك الاختناقات المرورية، وفيما كشفت عن عقد اجتماعات موسعة لمناقشة الجيلين الأول والثاني للمدن السكنية الجديدة والحزمة الثانية لفك الاختناقات، أشارت إلى أنها تنفذ البرنامج الحكومي ضمن محورين أساسيين.وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة ماضية بمشاريع فك الاختناقات المرورية وتنفيذ الالتزام المدرج لمشاريع الحزمة الأولى ضمن البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "مشاريع الحزمة الأولى تتكون من 16 مشروعاً وعلى أكثر من منطقة بجانبي الكرخ والرصافة".وأوضح صباح، أنه "تم افتتاح مجسر الفنون الجميلة وتقاطع قرطبة، وبصدد افتتاح مشروعين آخرين، المشروع الأول هو مجسر الشالجية ومن المؤمل افتتاحه خلال الشهر الحالي، فضلاً عن مشروع ربط حي المهندسين بالداخل والذي يتضمن مجسرين، الأول على جهة المهندسين والثاني على جهة الداخل ومجسراً صغيراً يربط بينهما، إذ إن العمل جارٍ عليه وسيتم افتتاحه بالفترة المقبلة".وأضاف أن "شهر حزيران المقبل، سيشهد افتتاح المجسر الرابط من منطقة جميلة بشارع حي الجهاد - باب المعظم، وفي شهر تموز سيتم افتتاح مجسرات عدن وصنعاء"، منوهاً بأن "باقي المشاريع سيتم افتتاحها تباعاً".ولفت إلى أن "هناك عدداً من المشاريع تخص المياه ومشاريع الصرف الصحي سيتم افتتاحها خلال العام الحالي، علاوة على وضع اللمسات الأخيرة لعدد من المجمعات السكنية التي تندرج ضمن سكن واطئ الكلفة في المحافظات الجنوبية والوسطى".وأشار إلى أن "اجتماعات موسعة تعقد لمناقشة مشاريع الحزمة الثانية والتي سيتم إطلاقها بعد إتمام مشاريع الحزمة الأولى"، مبيناً أن "مشاريع الحزمة الثانية ستشمل عدداً من التقاطعات الموزعة بين جانبي الكرخ والرصافة".وتابع أن "الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة بأمانة بغداد والمحافظة والجهات القطاعية كافة لغرض إتمام التزاماتها في ما يخص البرنامج الحكومي، إذ تعمل الوزارة وفق محورين أساسيين وهما: دعم وتطوير قطاع الطرق والجسور في العراق، إلى جانب دعم وتطوير قطاع الإسكان، إضافة إلى مشاريعها المدرجة في الموازنات الاستثمارية المتمثلة بقطاعات البنى التحتية سواء كانت في مجال المياه أو المجاري أو البلديات أو التخطيط العمراني".وذكر صباح أن "هناك اجتماعاً موسعاً عقد قبل أيام بشأن المدن السكنية الجديدة برئاسة وزير الإعمار وحضور وزير البيئة وأمين بغداد وعدد من المحافظين، ناقش مراحل العمل في الجيل الأول من المدن، متمثلة بمدينة الجواهري وعلي الوردي والغزلاني وضفاف كربلاء والجناين، إلى جانب مناقشة الجيل الثاني من المدن السكنية المتمثلة بالمجر الكبير في محافظة ميسان ومدينة الوركاء في محافظة المثنى ومدينة بلد في محافظة صلاح الدين ومدينة أور في محافظة ذي قار إضافة إلى مدينة السلام في محافظة النجف الأشرف ومدينة المتنبي في محافظة واسط".