2024-05-10 10:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة (10 آيار 2024)، الإطاحة بـ 22 متهما بالسرقة والتزوير بمناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين بينهم متهمون بسرقة الدراجات النارية ودراجات التك تك وآخرون مطلوبون بقضايا تزوير كتب ومستمسكات رسمية وقضايا جنائية أخرى مختلفة".

واضافت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصولياً وفق أحكام القانون".