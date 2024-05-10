2024-05-10 11:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واعيلتقي اليوم الجمعة فريقا النفط والكرخ في مباراة حسم بطاقة التأهل لنهائي دوري كرة السلة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المباراة تقام في قاعة الشعب الأولمبية وهي ضمن آخر لقاءات الدور نصف النهائي المؤهل إلى الـ (PLAYOFFS)، إذ تشير النتيجة إلى التعادل (2-2) والفائز منهما سيلاقي فريق الدفاع الجوي.وأضاف أن "فريق النفط بطل النسخة الماضية سيكون مطالباً بالفوز في إذا ما أراد مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه وإضافة آخر إلى خزائنه، فضلاً عن أن مباراة اليوم ستحمل شعار لا بديل عن الانتصار لبلوغ النهائي".وأوضح أن "مهمة الأخضر تبدو ليست بالسهلة كونه سيلاقي الكرخ أحد المتوجين بلقب البطولة سابقاً، لاسيما أن الأخير يمتلك جميع المؤهلات الفنية والبدنية إضافة إلى التكتيكية التي تسمح له بالظفر بنتيجة المباراة".وبين أن "مدرب النفط خالد يحيى سيعول في التشكيل الأساسي على خبرة لاعبيه وأبرزهم المحترفين (إدغار سوزا وشاين غيبسون وانتوان ويغنز، فضلا ًعن المحليين كرار حمزة وعباس فاضل وحيدر جمعة ومحمد فالح)،في المقابل يطمح لاعبو الكناري إلى نسيان الخسارة في المباراة السابقة في السلسلة والتركيز على تحقيق الفوز، والمضي قدماً نحو النهائي".وأكد أن "الجهاز الفني لفريق الكرخ بقيادة مدربه بلال حاتم سيسعى إلى وضع خطة لتدارك الهفوات التي حدثت في المباراة الأخيرة من أجل تحقيق الهدف المنشود بالتأهل الى المباراة النهائية".