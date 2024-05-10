2024-05-10 11:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شارك رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي وزير النقل السيد رزاق محيبس وعدد من الكوادر الفنية والإدارية في وزارة النقل، اليوم الجمعة رحلة في خط نقل السكك الحديدية بين بغداد وسامراء.

وأكد السامرائي خلال رحلة القطار الى سامراء أن تدشين هذا الخط هو بداية مهمة لعهد جديد من النقل البري المتطور وتمهيد عملي لتحقيق أهداف طريق التنمية الذي صادقت عليه حكومة محافظة صلاح الدين، فيما أكد دعمه الكامل لجهود وزارة النقل وسعي حكومة السيد محمد شياع السوداني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير منظومة النقل العام في العراق.

فيما شدد السامرائي على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للعمل على توفير بيئة مناسبة للاستثمار، مشيرا الى اهمية مدينة سامراء التاريخية والدينية والثقافية والتراثية وضرورة الاهتمام بها والعمل على تطويرها بما يتناسب ومكانتها المحلية والعالمية.





المكتب الإعلامي

لتحالف العزم

10 - أيــّار - 2024



