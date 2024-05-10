الموارد المائية تحسم جدلية مشروع "وادي الشاي".. سيغذي أيقونة حمرين- عاجل

2024-05-10 11:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

حسمت دائرة الموارد المائية في ديالى، اليوم الجمعة (10 آيار 2024)، الجدل حول مشروع "وادي الشاي" بين المحافظة وجارتها صلاح الدين.

وقال مدير موارد ديالى مهند المعموري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "مشروع نقل المياه من وادي الشاي قرب قضاء طوزخورماتو شرق صلاح الدين الى محيط بحيرة حمرين أقصى شمال شرق ديالى يخضع لدراسة من قبل مركز الدراسات في وزارة الموارد المائية لإكمال المسوحات والتصميم كونه مشروع استراتيجي له ابعاد متعددة".

وأضاف المعموري، أن "المشروع سيخلق مرونة في نقل مياه السيول الموسمية من وادي الشاي عبر مناطق ومنحدرات عدة باتجاه بحيرة حمرين ما يعزز خزينها المائي ويسهم في الاستفادة بشكل اكبر من حصاد المياه"، لافتا الى ان "المشروع سينفذ فور اكتمال الدراسات".

وأشار الى أن " تغذية بحير حمرين ستؤمن احتياجات اكثر من 65% من مناطق ديالى من المياه لأغراض الزراعة ومجمعات الاسالة المركزية".

وتشهد مناطق ديالى سيولًا موسمية تؤدي الى اضرار كبيرة في الأملاك وتهجير العوائل الساكنة في القرى المحاذية لمناطق السيول، كان اخرها الاربعاء (8 آيار 2024)، حيث كشف مسؤول حكومي، عن نتائج التقرير النهائي لأضرار سيول حمرين اقصى شمال شرق ديالى، فيما اكد تضرر 140 منزلا ونفوق المئات من رؤوس الاغنام والماشية.

وقال مدير ناحية قره تبه (110كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" التقرير النهائي لأضرار السيول الجارفة التي ضربت بداية ايار الجاري عدة قرى شرق قره تبه والذي تم من خلال لجنة مشتركة دأبت على مدار أيام تم اكماله واعداد بنوده ورفعه رسميًا الى حكومة ديالى المحلية من اجل تسريع معاملات التعويض".

وأضاف، ان "ابرز بنود التقرير تتضمن تضرر 140 منزلا بينها 30 انهارت بالكامل اي لم يعد للأسر اي مأوى فيما تم إحصاء 160 اسرة متضررة بنسب متفاوتة من السيول بالإضافة الى نفوق المئات من رؤوس الأغنام والماشية".

وأشار الى ان "تدفق السيول في منحدرات حوض حمرين انتهى حاليا لكن حجم الاضرار تركز في قريتين ابرزهما كشكول"، لافتا الى ان "المساعدات تتدفق منذ أيام ولكن حجم الاضرار كبير يحتاج الى جهد حكومي اكبر في احتواء ودفع تعويضات مجزية للأسر لإعادة بناء منازلها المتضررة".



