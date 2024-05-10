التجارة العراقية تعتزم تسلم نحو 7 ملايين طن من محصول القمح خلال هذا الموسم

2024-05-10 11:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير عام شركة تجارة الحبوب حيدر الكرعاوي، يوم الجمعة، أن وزارة التجارة تعتزم تسويق حوالي 7 ملايين طن من محصول القمح من المزارعين المحليين خلال الموسم الحالي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع رئيس الحكومة المحلية وكالة في كركوك راكان سعيد الجبوري، ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي اللامي، حيث تم خلاله الإعلان عن انطلاق الموسم التسويقي لمحصول القمح في المحافظة.

وقال الكرعاوي خلال المؤتمر ،"نحن دخلنا هذا الموسم ولدينا مليون، و800 ألف طن من القمح من العام الماضي"، مردفا بالقول إن، "هناك اكتفاءً ذاتياً من العام 2023 حيث لدينا خزين لـ 4 اشهر من هذا المحصول".

وأضاف "نحن نعتزم تسلم من 6- 7 ملايين طن من القمح خلال هذا الموسم حسب تقديرات وزارة الزراعة المتخصصة بهذا الموضوع".

وعبر الكرعاوي عن أمله بأن تحقق كركوك المرتبة الثانية في إنتاج وتسويق محصول القمح بعد محافظة نينوى.

وتابع بالقول: خصصنا 30 مليار دينار في خزينة صومعة كركوك، ومن اليوم سيتم تسليم الصكوك للمزارعين الذين يسلمون محاصيلهم من القمح.

من جهته قال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في المؤتمر ذاته الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "كركوك أطلقت اليوم تسلم محصول القمح"، مؤكدا "ادارة كركوك وضمن خططها نفذت توسعة في صومعة الرياض، وتنفذ توسعة في صومعة الحويجة وتوسعة في صومعة كركوك، ضمن جهودها في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ودعم القطاع الزراعي".

بدوره ذكر نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي اللامي في المؤتمر أن "زيارتهم لكركوك جاءت بتوصية من السودان، وحرصه على كركوك"، مؤكدا "أهمية واولوية الحكومة في دعم القطاع الزراعي".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن، يوم 24 من شهر نيسان/أبريل الماضي، من محافظة الانبار إطلاق الموسم التسويقي لمحصول القمح في العراق.