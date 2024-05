2024-05-10 11:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن مكتب النائبة هيفاء الجابري عن موافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على منح راتب للمعينين المتفرغين لعدد من مواطني المحافظة.ونشر مكتب الجابري قائمة بالاسماء التي تم الموافقة عليها، داعية من ظهرت اسمائهم لمراجعة مكتبها واستلام كتاب الشمول لغرض اكمال الاجراءات وترويج معاملاتهم.انتهى.

The post بالاسماء: النائب هيفاء الجابري تعلن عن قائمة جديدة من موافقات “المعينين المتفرغين“ appeared first on شبكة اخبار الناصرية.