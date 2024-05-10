2024-05-10 11:30:08 - المصدر: منصة إيشان

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مواصلة اتجاهها الصعودي وذلك بفضل مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني ومع عدم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الرامية لوقف القتال في قطاع غزة. وبحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو ما يعادل 0.4%، إلى 84.24 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس […]

ظهرت المقالة أسعار النفط ترتفع بسبب استمرار أزمة الشرق الأوسط وتحسن الاقتصاد الصيني أولاً على Eishan.