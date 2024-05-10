تحديد مواعيد افتتاح 5 مشاريع ضمن حزمة فك الاختناقات

2024-05-10 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، الجمعة، مواعيد افتتاح 5 مشاريع ضمن حزمة فك الاختناقات المرورية. وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، في تصريح اطّلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن ،الوزارة ماضية بمشاريع فك الاختناقات المرورية وتنفيذ الالتزام المدرج لمشاريع الحزمة الأولى ضمن البرنامج الحكومي، مبيناً أن مشاريع الحزمة الأولى تتكون من 16 مشروعاً وعلى أكثر من منطقة بجانبي الكرخ والرصافة. وأوضح صباح، أنه تم افتتاح مجسر الفنون الجميلة وتقاطع قرطبة، وبصدد افتتاح مشروعين آخرين، المشروع الأول هو مجسر الشالجية ومن المؤمل افتتاحه خلال الشهر الحالي، فضلاً عن مشروع ربط حي المهندسين بالداخل والذي يتضمن مجسرين، الأول على جهة المهندسين والثاني على جهة الداخل ومجسراً صغيراً يربط بينهما، إذ إن العمل جارٍ عليه وسيتم افتتاحه بالفترة المقبلة. وأضاف أن شهر حزيران المقبل، سيشهد افتتاح المجسر الرابط من منطقة جميلة بشارع حي الجهاد باب المعظم، وفي شهر تموز سيتم افتتاح مجسرات عدن وصنعاء، منوهاً بأن باقي المشاريع سيتم افتتاحها تباعاً. ولفت إلى أن هناك عدداً من المشاريع تخص المياه ومشاريع الصرف الصحي سيتم افتتاحها خلال العام الحالي، علاوة على وضع اللمسات الأخيرة لعدد من المجمعات السكنية التي تندرج ضمن سكن واطئ الكلفة في المحافظات الجنوبية والوسطى.