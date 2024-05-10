السليمانية .. انتشار دوريات ومفارز أمنية في شوارع واحياء المدينة

2024-05-10 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشف مصدر امني، اليوم الجمعة (10 آيار 2024)، اسباب الانتشار الامني الذي شهدته شوارع مدينة السليمانية، مساء امس الخميس.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "شوارع مدينة السليمانية شهدت، مساء امس الخميس، تواجداً أمنياً كثيفاً لدوريات و سيطرات أمنية يتم خلالها التدقيق على الأمني على المركبات والأشخاص".

وأضاف أن "الحملة إجراء روتيني ضمن خطة تم إعدادها مسبقاً من قبل القوات الأمنية وتستمر لأيام، من أجل القبض على مطلوبين ولإحكام القبضة الأمنية في أماكن الازدحام والتسوق والأماكن التي تشهد حركة كثيفة من قبل المواطنين من أجل تعزيز أمن المواطن وتأكيد ثقته بالأجهزة الأمنية".