2024-05-10 12:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أفاد مستشفى ناحية سيدكان التابعة لأربيل، اليوم الجمعة (10 آيار 2024)، بتعرض مواطن الى اصابة بخلع في الكتف بعد ان هاجمه دب بمنطقة جبلية في المحافظة.

وقال مدير المستشفى كاروان فيصل في تصريح لوسائل اعلام كردية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "مزارعا يبلغ من العمر 25 عاما ويمتهن جمع الأعشاب أصيب بخلع الكتف بعد أن هاجمه دب بني امس الخميس بمنطقة جبلية نائية في (خنيري ولولان)"، مبينا أن "الشاب لم يتعرض لجروح بليغة باستثناء خلع في منطقة الكتف، ونوبة شديدة من الهلع".

واضاف فيصل، أن "المستشفى قدم الاسعافات الأولية للشاب قبل إرساله للمستشفى العام في قضاء سوران"، مؤكدا أن "الشاب من سكنة قضاء سوران وتوجه للمناطق الجبلية النائية في (خنيري) بهدف جمع الأعشاب الربيعية".

ووفقا لمدير صحة سيدكان فان "هجوم الدب هو الأول من نوعه خلال العام ٢٠٢٤"، مستدركا بالقول "لكننا نسجل باستمرار هجمات من كلاب سائبة وضالة”.



