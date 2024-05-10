"نجوم العراق".. الجوية يتصدر بفضل تعادل الكهرباء مع الشرطة والنوارس يقتربون من القمة

2024-05-10 12:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعد أن انتهت منافسات الجولة 27 من دوري نجوم العراق، تمكن فريق نادي القوة الجوية من استعادة الصدارة مبتعدا عن غريمه الشرطة بفارق نقطة واحدة.

وجاء تخلي الشرطة عن الصدارة لصالح الجوية بعد تعادله مع الكهرباء برصيد 58 نقطة، وحل الزوراء ثالثا برصيد 52 نقطة ليقترب من الجوية والشرطة بعد سلسلة انتصاراته تحت قيادة مدربه الجديد عصام حمد.

وحافظ زاخو على مركزه الرابع برصيد 47 نقطة رغم تعادله مع امانة بغداد، ثم النجف خامساً برصيد 46 نقطة، ونوروز سادساً وجمع 41 نقطة، ودهوك سابعاً بنفس رصيد نوروز بفارق الأهداف.

وجاء النفط ثامناً برصيد 38 نقطة، فالحدود تاسعاً برصيد 37 نقطة، يليه نفط ميسان عاشراً برصيد 36 نقطة، وحل الطلبة بالمركز 11 برصيد 34 نقطة فالميناء بالمركز 12 وجمع 31 نقطة، ثم الكهرباء بالمركز 13 برصيد 29 نقطة، يليه كربلاء بالمركز 14 برصيد 26 نقطة، فالكرخ بالمركز 15 بـ25 نقطة.

وحلَّ بالمركز 16 نفط البصرة بنفس رصيد كربلاء بفارق الاهداف، ثم اربيل بالمركز 17 برصيد 24 نقطة، فالقاسم بالمركز 18 برصيد 18 نقطة، وامانة بغداد بالمركز 19 بنفس رصيد القاسم لكن بفارق الاهداف واخيرا نفط الوسط بالمركز 20 برصيد 12 نقطة.