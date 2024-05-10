الاعرجي: 24 بلدا بدأوا يسحبون رعاياهم من الهول

2024-05-10 12:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي، الجمعة، ان روسيا سحبت 32 طفلا من رعاياها في مخيم الهول بسوريا، من بين 24 دولة بدأت تسحب رعاياها. وقال الأعرجي في تغريدة، إنه "في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ 60 دولة، وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب رعاياها". وأضاف أن من تلك الدول "روسيا التي سحبت مؤخراً (32 ) طفلا ( 12 فتاة و20 فتى) تتراوح أعمارهم من (5 - 17 سنة)"، مردفا بالقول، إنه "بالوقت الذي نشكر موقف الحكومة الروسية نطالب الدول بسحب رعاياها تمهيداً لغلقه". وغادرت مؤخرا 50 عائلة سورية المخيم الى مناطق سكناها في دير