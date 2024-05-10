اكثر من مليون شخص في رفح معرضون للخطر

2024-05-10 12:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

هناك معبران رئيسيان إلى قطاع غزة تغلقهما إسرائيل وتمنع تدفق المساعدات الإنسانية عبرهما، وتثير هذه القيود قلق المنظمات غير الحكومية في مواجهة الاحتياجات الهائلة للأراضي الفلسطينية التي دمرتها سبعة أشهر من الحرب. واعلنت الامم المتحدة عدم تلقيها اية مساعدات انسانية في رفح بعد إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، فيما اكدت منظمة الصحة العالمية ان أكثر من مليون و 400 الف شخص، معرضون للخطر في رفح. مع إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، تراجعت المساعدات الإنسانية الموجودة في خزائن منظمات الإغاثة في قطاع غزة. وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي نشر عدة مقاطع فيديو لحركة المرور عند البوابة، إلا أن