الأمن الوطني يطيح بتاجري مخدرات بحوزتهما نحو (6) كغم من مادة الكريستال في بغداد

2024-05-10 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، الإطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما نحو (6) كغم من مادة الكريستال في بغداد.وحسب مقطع فيديو نشره الجهاز وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) فإن "مفارز الجهاز قامت باستدراج الشبكة المتاجرة بالمخدرات من محافظة البصرة الى بغداد وتمكنت من ضبط نحو (6) كغم من مادة الكريستال المخدرة".