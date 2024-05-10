نفط ميسان يشكو حكم مباراته أمام الزوراء لاتحاد الكرة

2024-05-10 12:48:03 - المصدر: واع

بغداد - واعاستنكرت الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان قرارات الطاقم التحكيمي لمباراة فريقها أمام الزوراء لحساب الجولة الـ(27) من دوري النجوم بقيادة الحكم سالم عامر .وذكر بيان المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " إدارة نفط ميسان سترسل شكوى بحق الحكم سالم عامر الى اتحاد الكرة بغية منعه من تحكيم أي مباراة لفريقنا مستقبلاً، وذلك نتيجة ظلمه الواضح بحق فريقنا في مباراتنا أمام الزوراء والمباريات السابقة التي قادها، فضلاً عن عدم حمايته للاعبينا من التصرفات التي لا تمت للرياضة بأي صلة ".وأضاف البيان أن "هناك حالات تحكيمية حدثت في المباراة وأثرت بشكل واضح على نتيجتها وصادرت مجهودات لاعبينا وملاكنا التدريبي ومنها :(إعادة ركلة جزاء الزوراء بعد أن ردها حارسنا مهدي هاشم رغم عدم دخول اللاعبين وعدم تقدم الحارس ، الهدف الثاني للزوراء غير شرعي لوجود لمسة يد على مدافع الزوراء، ووجود تجاوز واستفزاز من جالبي الكرات المنتمين لفرق الفئات العمرية في نادي الزوراء تجاه حارسنا أمجد رحيم أدت لحالة الطرد وبالتالي فإن الحكم سالم عامر لم يحم الحارس ،وتدخل لاعب الزوراء حسن عبد الكريم بقوة ضد لاعبنا علاء سعد والحكم تغاضى عن إشهار البطاقة الصفراء أو الحمراء).