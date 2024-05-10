وزير النقل: عازمون على إعادة جميع خطوط النقل بالقطار بين المدن العراقية

2024-05-10 12:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، يوم الجمعة، عزم الوزارة لإعادة خطوط النقل بالقطار بين المدن العراقية كافة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به لعدد من وسائل الإعلام فور وصوله الى مدينة سامراء على متن القطار القادم من العاصمة بغداد.

وقال الوزير في تصريحه، إن الشركة العام لخطوط السكك الحديدية تمكنت من إعادة خدمة القطار لمدينة سامراء بعد توقف هذه الخدمة منذ عام 2003، مردفا بالقول ان هناك خصوصية ومحبة لدى المواطن العراقي تجاه القطار.

وأكد أن اعادة العمل بخدمة النقل الجماعي هي من اولويات الحكومة العراقية للمسافرين والوفود، مشيرا الى عزم الوزارة على إعادة جميع خطوط النقل بالقطار بين المدن العراقية بالكامل.

بدوره قال نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية مثنى السامرائي الذي كان يرافق الوزير في الرحلة، إن خط قطار بغداد - سامراء كان قد توقف منذ العام 2003، معتبرا اعادته الى الخدمة "خطوة مهمة لجميع الزائرين والسائحين لمدينة سامراء"

وتابع بالقول: نتمنى أن تكون هناك رعاية ودعم أكبر لإنشاء خط سكك حديد جديد خدمة للمواطنين في سامراء.