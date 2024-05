الناصرية: انخفاض ملحوظ في أسعار بعض الفواكه والخضروات

2024-05-10 12:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:شهدت أسواق الناصرية المحلية اليوم الجمعة، 10 مايو 2024، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار بعض أنواع الفواكه والخضروات باميا عراقية سعر الكيلو 5000 دينار طماطم عراقية سعر الكيلو 750 دينارطماطم مستوردة سعر الكيلو 750 دينار بصل اصفر و ابيض سعر الكيلو 750 ديناربصل احمر سعر الكيلو 1000 دينار باذنجان...

