الناصرية: أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الجمعة

2024-05-10 12:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تشهد بورصة الناصرية ليوم الجمعة 10 ايار ارتفاعا في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل سعر الدينار العراقي سعر الشراء 146250 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي سعر البيع 146750 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي والمنافذ الرسمية الحكومية هو...

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