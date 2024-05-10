2024-05-10 13:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واع

نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، اليوم الجمعة، الناقد والباحث القدير باسم عبد الحميد حمودي.

وذكر بيان للاتحاد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع ): "ينعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق الناقد والباحث القدير باسم عبد الحميد حمودي، الذي فارق الحياة عن سبعة وثمانين عاماً من الإبداع، فجر اليوم الجمعة 10 أيّار 2024 في بغداد، بعد مسيرة حافلة بالعلم والثقافة والمنجزات، والبحث في مجال الفلكلور والتراث".