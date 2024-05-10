وفاة الأديب والكاتب باسم عبد الحميد حمودي

2024-05-10 13:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعتوفي الكاتب والباحث الفلكلوري باسم عبد الحميد حمودي، اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ87 عامًا.وطوال مسيرته الحافلة التي امتدت لعقود، كرس عبد الحميد حمودي جهوده للبحث والكتابة في مجالات الفلكلور والتراث الشعبي العراقي، حيث أنتج العديد من الدراسات القيمة التي أسهمت في إثراء المكتبة العربية بشكل عام، والعراقية على وجه الخصوص.وبجانب عمله البحثي المتميز، برز الفقيد كصوت صحفي بارز، حيث ساهم بتأسيس العديد من المجلات والصحف الرائدة في العراق وكتب فيها باستمرار حتى آخر أيام حياته.