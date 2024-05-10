الحكيم يدعو لتوزيع قطع أراضي لذوي شهداء الحشد الشعبي

2024-05-10 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الجمعة (10 آيار 2024)، لتوفير فرص العيش الكريم لذوي شهداء الحشد الشعبي وتوزيع قطع الأراضي عليهم.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس تحالف قوى الدولية الوطنية زار، اليوم الجمعة، مقر هيئة الحشد الشعبي في محافظة المثنى، حيث التقى عددا من المقاتلين"، مبينا ان "الحكيم اكد على أن الحشد الشعبي له بصمة كبيرة في الدفاع عن العراق ومقدساته".

واكد الحكيم بحسب البيان، ان "الحشد الشعبي يسجل له الانطلاقة والتحرك والمساهمة في تحرير المناطق المحتلة من داعش"، مشيرا الى اننا "ترحمنا على شهداء المثنى من الحشد الشعبي الذين تجاوز عددهم 600 شهيداً، كما استذكرنا سيرة قادة النصر".

وشدد، على "تقديره واعتزازه العالي بمنتسبي الحشد الشعبي من المرابطين أو الشهداء الذين مضوا دفاعا عن الأرض والعرض"، منوها الى "ضرورة توفير فرص العيش الكريم لهم ولذوي الشهداء وتوزيع قطع الأراضي مع اهمية البدء بعوائل الشهداء والجرحى".

ودعا الحكيم، الى "تخليد مآثر الشهداء عبر توثيق بطولاتهم وتسمية الشوارع بأسمائهم وتدوين المفاخر والقصص والبطولات لأنها ملك للشعب والأجيال".



