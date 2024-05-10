2024-05-10 13:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر أمني مطلع، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على المدعو سمير الحمداني، والذي يدعي الانتماء إلى جهة سياسية، مبيناً أن الاعتقال جرى عند مدخل العاصمة بغداد. وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن “عناصر من استخبارات الداخلية، تمكنت من اعتقال المدعو سمير الحمداني وثلاثة آخرين عند مدخل بغداد”. ولفت المصدر إلى أن “المعتقل متهم بتهديد قائد […]

ظهرت المقالة استخبارات الداخلية تلقي القبض على سمير الحمداني وثلاثة آخرين عند مدخل بغداد أولاً على Eishan.