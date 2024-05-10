2024-05-10 13:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الجمعة، مواعيد افتتاح 5 مشاريع ضمن حزمة فك الاختناقات المرورية، وفيما كشفت عن عقد اجتماعات موسعة لمناقشة الجيلين الأول والثاني للمدن السكنية الجديدة والحزمة الثانية لفك الاختناقات، أشارت إلى أنها تنفذ البرنامج الحكومي ضمن محورين أساسيين. وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، لوكالة الأنباء العراقية إن “الوزارة ماضية […]

ظهرت المقالة مشاريع فك اختناقات بغداد المرورية.. الإعمار تعد بافتتاح 5 منها تباعاً حتى تموز المقبل أولاً على Eishan.