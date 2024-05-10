الحكيم يعلق على الاتفاقيات المبرمة مع تركيا ويؤكد: العراق يسير بالطريق الصحيح

2024-05-10 13:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الجمعة (10 آيار 2024)، أن الاتفاقيات التي أبرمت مع تركيا من شأنها أن تعالج شحة المياه، فيما أشار الى ان العراق يسير في الطريق الصحيح ما دام التوازن وتمثيل المكونات محفوظا وما دام أبناء المحافظات ممكنين في محافظاتهم.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية التقى، اليوم الجمعة، جمعاً من شيوخ ووجهاء عشائر بني حچيم في مضيف الشيخ باسم آل مسير"، مبينا ان "الحكيم اكد على أهمية التواصل مع المحافظات والعشائر الكريمة".

وأوضح الحكيم، بحسب البيان، ان "العراق يشهد حالة إعمار وتنمية واسعة"، مشيدًا "بواقع المثنى وحجم المشاريع الصناعية والتنموية والفرص الاستثمارية فيها"، مثمنا "موقف العشائر الداعمة للاستثمار صناعيا وزراعيا بما يجعل المحافظة ركيزة للاستقرار والمستقبل في العراق".

ودعا إلى "إشاعة الأمل والتفاؤل والإيجابية"، محذرًا من "ماكنة إعلامية تريد شيطنة كل شيء وتبيان أن الديمقراطية لا تصلح في العراق".

واكد الحكيم، أن "نظرة المنطقة للعراق إيجابية وهي بخلاف نظرة العراقيين لأنفسهم، وأن البلد يسير في الطريق الصحيح ما دام التوازن وتمثيل المكونات محفوظا وما دام أبناء المحافظات ممكنين في محافظاتهم"، مشددا على ان "الاتفاقيات التي أبرمت مع تركيا من شأنها أن تعالج شحة المياه".