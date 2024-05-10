2024-05-10 13:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

جاء العراق في مرتبة متقدمة عالميًا بين الدول الأقل بالنمو الاقتصادي خلال الـ5 سنوات الأخيرة، فيما تركز سوء النمو الاقتصادي في بلدان افريقيا والشرق الأوسط بسبب كورونا ومن ثم الصراعات القائمة حتى الان. وحل العراق بالمرتبة الـ10 عالميًا من بين 190 دولة حول العالم، كعاشر أسوأ بلد بالنمو الاقتصادي خلال السنوات بين 2020 و2024. وبلغ النمو الاقتصادي للعراق خلال هذه السنوات الخمس الأخيرة سالب 0.8، ليأتي العاشر عالميًا، وثالث أسوأ نمو اقتصادي عربيًا بعد السودان واليمن. وجاءت السودان بالمرتبة الأولى كأسوأ بلد بالنمو الاقتصادي بين 2020 و2024، وبلغ سالب 5.6. وعلى العكس، جاءت البانيا بالمرتبة الأخيرة بقائمة الدول السيئة بالنمو الاقتصادي، وهو مايجعلها الأولى عالميًا بالنمو الاقتصادي خلال 2020 الى 2024، وبنسبة نمو بلغت 3.3، وفقا لـسيوورلد.