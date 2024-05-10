القبض على "إرهابيين" وتدمير مضافات وكهوف في ثلاث محافظات

2024-05-10 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة (10 آيار 2024)، القبض على ثلاثة "إرهابيين" وتدمير مضافات وكهوف في محافظات الانبار وصلاح الدين وكركوك.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "ضمن سلسلة العمليات المتواصلة لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب في تطهير فلول عصابات داعش الإرهابي تمكن ابطال جهازنا من القاء القبض على احد الإرهابيين في محافظة الانبار قضاء الرمادي"، موضحا انه "بعملية منفصلة تمكن ابطال الجهاز من القاء القبض على إرهابي اخر في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، "كما تمكنت مفارز الجهاز وبالتنسيق مع فوج مكافحة الإرهاب السليمانية من القاء القبض على احد افراد عصابات داعش الإرهابي والذي يعمل في نقل الأرزاق والبريد في محافظة كركوك قضاء الرياض".

وتابع انه "بعمليات متعددة في اطار واجبات تفتيش وتطهير المضافات والكهوف وبإسناد من طيران الجيش تمكنت مفارز الجهاز من تفجير وتفتيش (10) كهوف ومضافات في (قضاء داقوق وادي الشاي- قضاء مخمور جبال مخمور القاطع الجنوبي).