يومان ساخنان بانتظار العراقيين

2024-05-10 14:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة عند 42 درجة مئوية خلال اليومين المقبلين.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز إن "درجات الحرارة تتصاعد بشكل ملحوظ خلال اليومين المقبلين بسبب تعمق منخفض سطحي ضحل وحار، ترافقه كتلة هوائية جافة من الاتجاه الجنوبي، مسببة نشاط الرياح الحارة وترفع معدلات الحرارة عند حوالي (42 /مئوية) في داخل المدن الوسطى والجنوبية".

وأضاف الزيادي، أن "الأجواء الحارة تضعف قليلاً الاثنين المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية، من المتوقع انخفاض الحرارة وعودة الأجواء اعتيادية منتصف الأسبوع القادم".

ولفت الزيادي، إلى أنه "بخصوص الأمطار فمن المتوقع أن تكون الفرص شبه ضئيلة عدا زخات مطر عشوائية خاصة في الأقسام الشمالية يوم 13 أيار الحالي".