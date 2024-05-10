واردات السليمانية "غير النفطية" تتجاوز 10 مليارات دينار خلال أسبوع

2024-05-10 14:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف موقع الشفافية التابع لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان اليوم الجمعة، عن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الاسبوع الماضي والتي تجاوزت 10 مليارات دينار. وبحسب موقع الشفافية؛ فإن الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين من تاريخ 4 أيار الحالي وحتى اليوم 10 ايار هي 10 مليارات و506 ملايين و972 ألفا و708 دنانير. وأضاف الموقع؛ أن نسبة 83 من تلك الواردات جاءت نقدية، ونسبة 17 منها وردت على شكل صكوك، مشيرا إلى أن المقاصة صفر.