2024-05-10 14:42:03 - المصدر: واع

بغداد- واعشرع فريق تايكواندو الحشد الشعبي بوحداته التدريبية استعداداً للبطولات التي ينوي خوض غمارها في الأشهر المقبلة.وقال مدرب الفريق مهدي صالح في بيان لنادي الحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ،اليوم الجمعة: إن "فريق تايكواندو الحشد الشعبيّ سيشارك في مجموعة من البطولات في النصف الثاني من هذه السنة حيث ستكون أولى المشاركات في بطولة أندية العراق لفئة الشباب وبطولة الشهداء للمتقدمين نهاية حزيران القادم".وأضاف أن "الفريق سيشارك أيضاً في بطولة بغداد التي ستكون برعاية الاتحاد الدولي للعبة وفي نهاية العام ستكون المشاركة ببطولة اندية العراق ،فضلاً عن انخراط اللاعبين في المنتخب الشبابي استعداداً لتصفيات بطولة اسيا ".