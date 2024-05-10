باريس يستعد لوداع مبابي ويتحرك على البديل

2024-05-10 14:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يستعد النجم كيليان مبابي إلى توديع جماهير فريقه باريس سان جرمان الفرنسي، عندما يخوض معه مباراته الأخيرة على ملعب بارك دي برانس خلال استضافته تولوز، يوم الأحد المقبل.

وبنفس الوقت فان باريس سان جيرمان، يتحرك بخطى جادة نحو تعويض نجمه كيليان مبابي، الذي اقترب من الرحيل بنهاية عقده في الموسم الجاري.

وأكد مراسل شبكة RMC سبورت، اليوم الجمعة (10 آيار 2024)، أن مسؤولي باريس اجتمعوا بوكلاء الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا جناح نابولي.

وأضاف أن كفاراتسخيليا أبدى اهتمامه وإعجابه بالمشروع الباريسي، وتفاوض ممثلوه مع سان جيرمان حول إتمام الصفقة بأفضل سعر.

ولفت أيضا إلى أن النادي الباريسي سيكون عليه إقناع نابولي في المفاوضات، وهو أمر لا يبدو سهلا بسبب صعوبة إقناع نابولي بالبيع.

كما أن باريس مهتم بصفقة أخرى من نابولي بخلاف اللاعب الجورجي البالغ من العمر 23 عاما، وهو المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

وتسعى الإدارة الباريسية لاستثمار الأموال التي ستوفر من الاستغناء عن مبابي، في إبرام صفقة هجومية تسد العجز بمركز الجناح الأيسر.

المصدر: وكالات