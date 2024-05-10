الخارجية الامريكية: إقليم كوردستان في خطر

2024-05-10 14:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا ان الولايات المتحدة قلقة بشأن الوضع في إقليم كوردستان وبشأن الانجازات التي تحققت في الاقليم، وقد أصبح الاقليم في خطر بسبب الصراع بين الأطراف. وقالت زيا لقناة الثامنة ووسائل إعلام أخرى: " ان أحد مخاوفنا الجدية هو أن أصدقائنا في إقليم كوردستان قد يعرضون الإنجازات التي حققوها بصعوبة كبيرة للخطر بسبب صراعهم الداخلي". وأضافت أن "هذا الانقسام الداخلي يضعف مكانة إقليم كوردستان في العراق ويسمح للقوات الأجنبية بالتدخل وتوظيفه لصالحها، ونحن نشجع على إجراء الانتخابات في أقرب فرصة". واوضحت اننا ندعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعادلة،